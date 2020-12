Via libera definitivo del Senato alla manovra. Italia Viva punge Conte: «Inopportuna la sua assenza» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Senato ha confermato la fiducia al governo sulla manovra, con 156 voti a favore, 124 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento è stato quindi approvato in via definitiva dal Parlamento e potrà ora essere promulgato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. «Diciamo sì anche oggi, ma diamo al governo la responsabilità di dire che fa da grande», ha detto Matteo Renzi nella dichiarazione di voto. «Siamo pronti a lavorare se c’è un orizzonte». Nel corso della seduta, tanto Italia Viva, attraverso le parole del presidente dei Senatori Davide Faraone, quanto parte dell’opposizione hanno sottolineato l’assenza a Palazzo Madama del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. «Pare del tutto inopportuno che il presidente del Consiglio sia stato impegnato in altro luogo a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilha confermato la fiducia al governo sulla, con 156 voti a favore, 124 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento è stato quindi approvato in via definitiva dal Parlamento e potrà ora essere promulgato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. «Diciamo sì anche oggi, ma diamo al governo la responsabilità di dire che fa da grande», ha detto Matteo Renzi nella dichiarazione di voto. «Siamo pronti a lavorare se c’è un orizzonte». Nel corso della seduta, tanto, attraverso le parole del presidente deiri Davide Faraone, quanto parte dell’opposizione hanno sottolineato l’a Palazzo Madama del presidente del Consiglio, Giuseppe. «Pare del tutto inopportuno che il presidente del Consiglio sia stato impegnato in altro luogo a ...

