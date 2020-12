Via libera al credito d'imposta per gli sponsor delle società sportive (Di mercoledì 30 dicembre 2020) AGI - Boccata d'ossigeno per il mondo dello sport alle prese con la crisi per l'emergenza Covid: è stato firmato il decreto attuativo sul credito d'imposta per gli sponsor delle società sportive che assicura un bonus fiscale del 50% a chi sponsorizza squadre e atleti. La nuova misura era stata approvata in estate ma mancava l'indicazione delle modalità e dei criteri di attuazione per ottenere il beneficio fiscale con investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. La soddisfazione di Gualtieri "Una misura importante e attesa che attraendo nuovi sponsor e fidelizzando gli esistenti aiuterà il mondo dello sport", ha sottolineato il ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) AGI - Boccata d'ossigeno per il mondo dello sport alle prese con la crisi per l'emergenza Covid: è stato firmato il decreto attuativo suld'per glisportive che assicura un bonus fiscale del 50% a chiizza squadre e atleti. La nuova misura era stata approvata in estate ma mancava l'indicazionemodalità e dei criteri di attuazione per ottenere il beneficio fiscale con investimenti pubblicitari in favore di leghe esportive professionistiche e die associazioni sportive dilettantistiche. La soddisfazione di Gualtieri "Una misura importante e attesa che attraendo nuovie fidelizzando gli esistenti aiuterà il mondo dello sport", ha sottolineato il ...

