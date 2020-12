Via Irno, sette appartamenti per sette piani: il nuovo palazzo si ispira al giardino verticale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Pubblicata la notizia dell’inizio della costruzione, cadono i veli sul nuovo palazzo di via Irno. Il sito dell’architetto Gianluca Calabrese descrive attraverso rendering, testo e planimetrie, quanto i salernitani potranno vedere nel 2022. Si legge: “Nel cuore della città d’Ippocrate svetterà un edificio che proviene dal futuro. palazzo Via Irno rappresenta una visione iper-modernista del concetto di realtà residenziale progettato da un team di tecnici. Un vero e proprio affaccio agli stili delle architetture più avanzate che si sposano in un solido connubio con le novelle idee progettuali 3.0 e che hanno caratterizzato la nuova concezione urbanistica di Salerno. Il popolare rione di Via Irno abbraccerà il nuovo complesso improntato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Pubblicata la notizia dell’inizio della costruzione, cadono i veli suldi via. Il sito dell’architetto Gianluca Calabrese descrive attraverso rendering, testo e planimetrie, quanto i salernitani potranno vedere nel 2022. Si legge: “Nel cuore della città d’Ippocrate svetterà un edificio che proviene dal futuro.Viarappresenta una visione iper-modernista del concetto di realtà residenziale progettato da un team di tecnici. Un vero e proprio affaccio agli stili delle architetture più avanzate che si sposano in un solido connubio con le novelle idee progettuali 3.0 e che hanno caratterizzato la nuova concezione urbanistica di Salerno. Il popolare rione di Viaabbraccerà ilcomplesso improntato ...

