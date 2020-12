“Via dal mio letto!”. Tommaso Zorzi, sorpresa nella notte. Le telecamere del GF Vip hanno ripreso tutto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tommaso Zorzi, il gesto che fa pensare. Ancora colpi di scena al Grande Fratello Vip. Sotto gli occhi delle telecamere si vede tutto: il gesto dell’influencer la dice lunga. Non esita un solo attimo Tommaso Zorzi per fare comprendere alla coinquilina siciliana di essere sempre la benvenuta, ma questo a scapito di Giacomo Urtis. Zorzi lascia tutti senza parole, ma la sua generosità d’animo ha un prezzo. Ma prima di entrare nel cuore della vicenda, facciamo un passo indietro e scopriamo cosa ha spinto Zorzi a compiere ‘quel’ gesto. I nuovi ingressi nella casa unitamente a una divergenza dei caratteri hanno decisamente fatto crollare alcuni equilibri che sembrano essere inamovibili. È questo il caso dell’amicizia tra la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020), il gesto che fa pensare. Ancora colpi di scena al Grande Fratello Vip. Sotto gli occhi dellesi vede: il gesto dell’influencer la dice lunga. Non esita un solo attimoper fare comprendere alla coinquilina siciliana di essere sempre la benvenuta, ma questo a scapito di Giacomo Urtis.lascia tutti senza parole, ma la sua generosità d’animo ha un prezzo. Ma prima di entrare nel cuore della vicenda, facciamo un passo indietro e scopriamo cosa ha spintoa compiere ‘quel’ gesto. I nuovi ingressicasa unitamente a una divergenza dei caratteridecisamente fatto crollare alcuni equilibri che sembrano essere inamovibili. È questo il caso dell’amicizia tra la ...

chetempochefa : «Non mi aspettavo tanto odio, tanta cattiveria, ma lo rifarei mille volte ancora, per i colleghi morti per aiutare… - Giorgiolaporta : @sbonaccini La sua come sempre è una non risposta. Ha paura di prendere le distanze da #Lenin, cosa già fatta dal… - petergomezblog : Reddito di cittadinanza, con la crisi causata dal Covid è boom di famiglie povere beneficiarie nelle grandi città:… - ArenaHomeDesign : La differenza è nei dettagli ??... materiali di massima qualità, finiture di pregio, sistemi innovativi e versatilit… - pecora_rossa78 : Se c'è una cosa che ho imparato dal 2020 è che è inutile fare programmi perché se vuole la vita spazza via ogni piano in un attimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Via dal Rientro a scuola e Tpl, via dal 7 gennaio: doppio turno per metà studenti QuiBrescia.it Da anni vive in un camper aspettando un tetto vero

Silvia, 52 anni, invalida, è dal 2013 che ha fatto richiesta di una casa popolare. Al caldo d’estate, al freddo d’inverno, «ma è l’umidità che ti ammazza» ...

Italgas: al via trasformazione digitale reti idriche

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Italgas ha avviato il processo di trasformazione digitale delle reti idriche attualmente in concessione con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e la qualità ...

Silvia, 52 anni, invalida, è dal 2013 che ha fatto richiesta di una casa popolare. Al caldo d’estate, al freddo d’inverno, «ma è l’umidità che ti ammazza» ...Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Italgas ha avviato il processo di trasformazione digitale delle reti idriche attualmente in concessione con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e la qualità ...