“Vi scandalizzate per Amazon ma vi siete dimenticati di noi, postini precari sfruttati da Poste Italiane” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I postini precari di Poste Italiane sono pagati, di fatto, 6 euro l’ora, meno di un corriere Amazon e meno di un rider. Lavorano infatti almeno dieci ore al giorno, molto oltre l’orario di uscita e quindi sprovvisti di assicurazione, perché fanno da tappabuchi da una zona sottorganico all’altra delle nostre città. Saltano la pausa pranzo perché altrimenti non riuscirebbero mai a finire il loro giro e consegnare tutta la posta in giacenza. In tempi di Covid-19, a differenza delle api operaie delle grandi multinazionali delle consegne, di solito non hanno in dotazione un palmare ma una bic per far firmare le raccomandate ai clienti. “Quando uno sa che il contratto è in scadenza è ricattabile – ci spiega uno di loro – e ovviamente cerca di stare zitto e marciare, perché c’è sempre la speranza di poter ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Idisono pagati, di fatto, 6 euro l’ora, meno di un corrieree meno di un rider. Lavorano infatti almeno dieci ore al giorno, molto oltre l’orario di uscita e quindi sprovvisti di assicurazione, perché fanno da tappabuchi da una zona sottorganico all’altra delle nostre città. Saltano la pausa pranzo perché altrimenti non riuscirebbero mai a finire il loro giro e consegnare tutta la posta in giacenza. In tempi di Covid-19, a differenza delle api operaie delle grandi multinazionali delle consegne, di solito non hanno in dotazione un palmare ma una bic per far firmare le raccomandate ai clienti. “Quando uno sa che il contratto è in scadenza è ricattabile – ci spiega uno di loro – e ovviamente cerca di stare zitto e marciare, perché c’è sempre la speranza di poter ...

La music star americana ha perso 100.000 follower in meno di 24 ore, ma è tutto tranne che preoccupata: solo i bacchettoni possono sentirsi disturbati da un paio di grossi seni ...Maria De Filippi, parlando della sua infanzia, del Natale e di Babbo Natale, ha fatto scoppiare una polemica sui social. Ecco cosa sta accadendo.