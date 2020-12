"Vi disprezzo, qualcuno morirà". Vaccino, la Lucarelli su tutte le furie: cosa è successo e con chi se la prende (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anche Selvaggia Lucarelli dice la sua sul Vaccino. La giurata di Ballando con le Stelle si scaglia contro chi rifiuta l'antidoto al coronavirus. "Le persone - scrive sui social - che non intendono vaccinarsi non hanno il mio rispetto. Anzi, le disprezzo fortemente e desidero che lo sappiano e sappiano il perché”. Poi la firma di Tpi scende nel dettaglio: "Vi disprezzo perché ogni giorno che in più in cui voi non vi vaccinerete ci allontaneremo un giorno in più dal raggiungimento dell'immunità di gregge e qualcuno, nel filo invisibile che disegniamo continuamente con le nostre scelte durante questa epidemia, per le vostre scelte morirà”. La stessa Lucarelli, anche in onda a PiazzaPulita, aveva criticato tutti coloro che sottovalutano il problema. In particolare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anche Selvaggiadice la sua sul. La giurata di Ballando con le Stelle si scaglia contro chi rifiuta l'antidoto al coronavirus. "Le persone - scrive sui social - che non intendono vaccinarsi non hanno il mio rispetto. Anzi, lefortemente e desidero che lo sappiano e sappiano il perché”. Poi la firma di Tpi scende nel dettaglio: "Viperché ogni giorno che in più in cui voi non vi vaccinerete ci allontaneremo un giorno in più dal raggiungimento dell'immunità di gregge e, nel filo invisibile che disegniamo continuamente con le nostre scelte durante questa epidemia, per le vostre scelte”. La stessa, anche in onda a PiazzaPulita, aveva criticato tutti coloro che sottovalutano il problema. In particolare la ...

