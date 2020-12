Vettel parla della situazione della Formula Uno

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) e lo fa lanciando un allarme sulle decisioni prese dal Circus in materia di ecosostenibilità. Infatti, la Federazione vuole cercare di ridurre le emissioni di carbonio dal prossimo anno, con l’obiettivo di azzerarle entro il 2030. Intervistato dal Frankfurter Allgemeine Zeitung,ha spiegato sull’argomento: “La gravitàL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ferrari, le impressioni dopo il primo Gran Premio Gp Baku 2019: date, orari e diretta tv Le parole die Hamilton in conferenzasi esprime su LeClerc, in vista del Gp di Turchiafa il puntosua stagione alla guida ...