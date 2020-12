Versilia, maestre lasciano bambino di 4 anni senza regalo di Natale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Delle maestre di un asilo della Versilia hanno lasciato un bambino di 4 anni senza regalo di Natale, mentre gli altri compagnetti scartavano i loro regali. La colpa? Quella di aver fatto delle marachelle. Metodi sicuramente non montessoriani, e che sono a ragion veduta stati poco graditi dalla mamma del piccolo. La mamma racconta che il giorno 23 dicembre, all’uscita da scuola, una maestra le sarebbe andata incontro dicendole che per il piccolo “Babbo Natale non era passato” perché “si era comportato male”. “Meritava una lezione secondo loro” racconta la mamma, “così non gli hanno consegnato il regalo di Natale. Vi sembra giusto? Lui ci è rimasto malissimo. Vi potete immaginare la scena dei compagni che scartano ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Delledi un asilo dellahanno lasciato undi 4di, mentre gli altri compagnetti scartavano i loro regali. La colpa? Quella di aver fatto delle marachelle. Metodi sicuramente non montessoriani, e che sono a ragion veduta stati poco graditi dalla mamma del piccolo. La mamma racconta che il giorno 23 dicembre, all’uscita da scuola, una maestra le sarebbe andata incontro dicendole che per il piccolo “Babbonon era passato” perché “si era comportato male”. “Meritava una lezione secondo loro” racconta la mamma, “così non gli hanno consegnato ildi. Vi sembra giusto? Lui ci è rimasto malissimo. Vi potete immaginare la scena dei compagni che scartano ...

