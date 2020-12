Venezia, migliaia di cefali nei canali della città: il tappeto di pesci è uno spettacolo – Video (Di mercoledì 30 dicembre 2020) migliaia di cefali stanno invadendo, da giorni, i canali di Venezia, tanto che in alcuni momenti è stato fermato il traffico delle gondole. Il fenomeno non è nuovo, tutt’altro. Ciò che stupisce, questa volta, è la quantità di pesci che ha “preso casa” tra i rii del capoluogo veneto. Video Facebook/Venezia Pulita L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020)distanno invadendo, da giorni, idi, tanto che in alcuni momenti è stato fermato il traffico delle gondole. Il fenomeno non è nuovo, tutt’altro. Ciò che stupisce, questa volta, è la quantità diche ha “preso casa” tra i rii del capoluogo veneto.Facebook/Pulita L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

