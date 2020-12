Vasco Rossi incontra Brooke Logan, lo scatto che ha fatto impazzire il web (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Vasco Rossi incontra Brooke Logan e fa impazzire i fan, lo scatto sui social ha conquistato proprio tutti ma ecco cosa è successo. Vasco Rossi, Fonte Foto Instagram @VascoRossiTranquilli, Vasco Rossi non sta per unirsi al cast di Beautful e Katherine Kelly Lang, a differenza di Ron Moss, non ha nessuna intenzione di lasciare i panni di Brook Logan per lanciarsi nel mondo della musica. Premesso questo è innegabile che l’incontro tra la stella del rock italiano e la star numero uno delle soap opera abbia creato non poco scompiglio sui social. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sullo scatto tra i due ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)e fai fan, losui social ha conquistato proprio tutti ma ecco cosa è successo., Fonte Foto Instagram @Tranquilli,non sta per unirsi al cast di Beautful e Katherine Kelly Lang, a differenza di Ron Moss, non ha nessuna intenzione di lasciare i panni di Brookper lanciarsi nel mondo della musica. Premesso questo è innegabile che l’incontro tra la stella del rock italiano e la star numero uno delle soap opera abbia creato non poco scompiglio sui social. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sullotra i due ...

lovelyscofjeld : @untim3ly ogni volta, Vasco rossi - IsoLeoGT : #2020fine #go #limiti Nella vita mi è sempre piaciuto frequentare i limiti di tutto. (Vasco Rossi) - mfrancese72 : ??Vasco Rossi - Albachiara (Live Modena Park) - vasco_bot : RT @fisco24_info: Vasco Rossi, arriva Una canzone d'amore buttata via: Il primo gennaio fuori ovunque il nuovo singolo - fisco24_info : Vasco Rossi, arriva Una canzone d'amore buttata via: Il primo gennaio fuori ovunque il nuovo singolo -