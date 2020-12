Variante Covid | a Londra non c’è più posto in ospedale | pazienti curati nelle ambulanze

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 30 dicembre 2020), anon c’è piùin. Ospedali al collasso ae nel Kent dopo la scoperta delladi-19 prima di Natale: per mancanza di letti disponibili ivengonodirettamente all’interno delle, con attese fino a 6 ore per unnei reparti di degenza o terapia intensiva: “Siamo disperati perché il pronto soccorso è pieno. È un senso di impotenza che difficilmente riusciamo a spiegare”. Gli ospedali inglesi non era mai stati così sotto pressione neppure durante la prima ondata della pandemia di Coronavirus. Complice anche la scoperta delladi-19...