Vaccino Ue: Commissione acquista altri 100 milioni di dosi, lo annuncia von der Leyen (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Commissione ha deciso di attivare l'opzione prevista dal contratto di acquisto anticipato concluso con BioNTech-Pfizer che riservava ai cittadini europei ulteriori 100 milioni di dosi aggiuntive oltre ai 200 milioni già previsti Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laha deciso di attivare l'opzione prevista dal contratto di acquisto anticipato concluso con BioNTech-Pfizer che riservava ai cittadini europei ulteriori 100diaggiuntive oltre ai 200già previsti

vaticannews_it : #29dicembre #Vaticano: E'una responsabilità morale accettare il vaccino non solo per la salute individuale ma anche… - gpellarin84 : RT @davcarretta: Questo approccio è stato concordato dagli Stati membri nel comitato direttivo che affianca la Commissione sugli accordi di… - FirenzePost : Vaccino Ue: Commissione acquista altri 100 milioni di dosi, lo annuncia von der Leyen - ketelodicoafa : RT @davcarretta: Questo approccio è stato concordato dagli Stati membri nel comitato direttivo che affianca la Commissione sugli accordi di… - MenegazziMarina : RT @valy_s: #EMA ritarda l’approvazione del vaccino #Astrazeneca perché “i dati non sono soddisfacenti”(mentre le 170 persone di #Pfizer va… -