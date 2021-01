Vaccino sì. Vaccino no. (Di mercoledì 30 dicembre 2020) di Maria C. Si fa tanto parlare in questi giorni di Vaccino e come sempre gli italiani sono divisi in favorevoli e contrari alla vaccinazione. Ma... Leggi su freeskipper (Di mercoledì 30 dicembre 2020) di Maria C. Si fa tanto parlare in questi giorni die come sempre gli italiani sono divisi in favorevoli e contrari alla vaccinazione. Ma...

Quirinale : #Mattarella: Mai un #vaccino è stato realizzato in così poco tempo. Mai l’Unione Europea si è assunta un compito c… - luigidimaio : Le parole del Presidente Mattarella, come sempre, indicano la via da percorrere. La scienza ci offre l’arma più for… - welikeduel : Metodi per ottenere più dosi di vaccino dalla fialetta o dal tubetto #propagandalive @makkox - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? In cella il vaccino è un dovere [di Liliana Segre, Mauro Palma] - PritchardGriff2 : @LaStampa MA non fate ridere.. il vaccino serve un caxxo. un vaccino a -70c the non protegge ma limita la parte pi… -