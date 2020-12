Vaccino Pomezia-Oxford approvato in Gran Bretagna. L’Italia deve ancora aspettare, ecco perché (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ stato approvato dalla Gran Bretagna, ma non ancora dall’Ema (l’autorità per il farmaco dell’Unione Europea) il Vaccino made in Pomezia-Oxford, sviluppato da AstraZeneca, con le prime dosi che dovrebbero essere somministrate a partire dal 4 gennaio. Leggi anche: Vaccini anti-Covid nella Asl Roma 6: la prima dose a un’infermiera di Pomezia Sembrerebbe che questo Vaccino sia meno costoso e più facile da conservare rispetto a quello Pfizer BioNtech già arrivato nel nostro Paese. Ogni dose del Vaccino Pomezia-Oxford verrebbe circa 2,80 euro e si conserverebbe in frigoriferi a temperature da -2°C agli 8°C. Dai dati che emergono dall’agenzia britannica, il dosaggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ statodalla, ma nondall’Ema (l’autorità per il farmaco dell’Unione Europea) ilmade in, sviluppato da AstraZeneca, con le prime dosi che dovrebbero essere somministrate a partire dal 4 gennaio. Leggi anche: Vaccini anti-Covid nella Asl Roma 6: la prima dose a un’infermiera diSembrerebbe che questosia meno costoso e più facile da conservare rispetto a quello Pfizer BioNtech già arrivato nel nostro Paese. Ogni dose delverrebbe circa 2,80 euro e si conserverebbe in frigoriferi a temperature da -2°C agli 8°C. Dai dati che emergono dall’agenzia britannica, il dosaggio ...

