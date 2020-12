Vaccino Pfizer in Italia, nuove dosi in 9 aeroporti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono arrivati, o sono in arrivo, in nove scali d’Italia gli aerei della DHL che trasportano complessivamente le 470mila dosi del Vaccino Pfizer destinato all’Italia. Gli aerei sono già atterrati negli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Ancona Falconara, Bologna, Roma Ciampino, Napoli, Pisa e Venezia ed a breve anche a Bari. Dagli scali partiranno scortati i furgoni con i cosiddetti pizza-box, i contenitori con le fiale che saranno consegnate nei 203 siti di somministrazione nelle varie regioni. Nelle 21 Regioni e province autonome dove la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid ha inviato domenica 27 dicembre i vaccini consegnati all’Italia dalla Pfizer sono stati già vaccinati 8.361 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono arrivati, o sono in arrivo, in nove scali d’gli aerei della DHL che trasportano complessivamente le 470miladeldestinato all’. Gli aerei sono già atterrati neglidi Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Ancona Falconara, Bologna, Roma Ciampino, Napoli, Pisa e Venezia ed a breve anche a Bari. Dagli scali partiranno scortati i furgoni con i cosiddetti pizza-box, i contenitori con le fiale che saranno consegnate nei 203 siti di somministrazione nelle varie regioni. Nelle 21 Regioni e province autonome dove la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid ha inviato domenica 27 dicembre i vaccini consegnati all’dallasono stati già vaccinati 8.361 ...

