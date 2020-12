Vaccino Oxford-AstraZeneca approvato dalla Gran Bretagna

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo i vaccini Pfizer e Moderna arriva anche quello: lalo ha infattiin queste ore. Dopo l’arrivo, lo scorso 25 dicembre, delle prime dosi diPfizer in Italia, giunge anche la bellissima notizia che ilprodotto dae sviluppato adcon contributo italiano è stato finalmente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lorepregliasco : Grande notizia dal Regno Unito: approvato il vaccino Oxford/AstraZeneca. Speriamo che l'EMA possa a sua volta appr… - Corriere : Il vaccino di AstraZeneca e Oxford approvato dalla Gran Bretagna - Corriere : ?? La Gran Bretagna ha approvato il vaccino di AstraZeneca (l'Ue non ancora) - micheled2869 : RT @Ruffino_Lorenzo: Il Regno Unito ha approvato il vaccino di Oxford/AstraZeneca. Ne hanno ordinate 100 milioni di dosi ed è molto più sem… - lu_fer1975 : RT @GiacomoGorini: Vaccino di Oxford/AZ approvato in UK!!! Una notizia fantastica, sono fermamente convinto nelle capacità di questo vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Oxford

Le ultime notizie sull'emergenza Coronavirus nel mondo: i contagi e l'evolversi della situazione in ogni Paese ...Via libera nel Regno Unito al vaccino AstraZeneca/Oxford. La luce verde è arrivata dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra). «Ora l'Nhs inizierà ...