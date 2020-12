Vaccino obbligatorio, il Presidente della Consulta: 'È costituzionale, ma serve una legge' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Presidente della Consulta Giancarlo Coraggio, sull'ipotesi di rendere obbligatorio il Vaccino anti-Covid, ha dichiarato che "la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori è prevista dalla ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 dicembre 2020) IlGiancarlo Coraggio, sull'ipotesi di rendereilanti-Covid, ha dichiarato che "la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori è prevista dalla ...

SkyTG24 : Il giurista Pietro #Ichino, sottolineando l’importanza della salvaguardia della salute di terzi anche sul posto di… - NicolaPorro : ?? #Arcuri in ritardo sul personale sanitario, il dibattito sulla sceneggiata di #Renzi, Wonder Woman batte Nolan. Q… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Zampa: “Sia obbligatorio per chi lavora nel pubblico”. Sileri: “Medici che rifiutano hanno sbag… - rainiero43 : RT @Gianlustella: LA DICHIARAZIONE DI GUERRA DEL POTERE CONTRO IL POPOLO Sileri: 'Vaccino obbligatorio se uno su tre lo rifiuta' https://… - AntonelloBudano : RT @rainiero43: Francia. Le forze dell'ordine marciano contro il vaccino obbligatorio -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino obbligatorio Allarme Rsa, pochi operatori dicono sì al vaccino: le ipotesi allo studio per renderlo obbligatorio Il Sole 24 ORE Vaccino Covid, Locatelli (Iss): “Chi lo rifiuta non può stare in corsia. La salute pubblica deve prevalere”

"Bisogna investire sul dialogo, il convincimento, la persuasione ma se non bastano si può dire che il vaccino è prerequisito per svolgere le attività sanitarie. Se faccio il medico ho bisogno della la ...

In Abruzzo medici ben disposti al vaccino anti-Covid, e per chi non lo è?

ABRUZZO – In Abruzzo si è registrata un’alta percentuale di Operatori Sanitari disposti a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Tuttavia, a livello nazionale, il Governo si interroga sulla possibil ...

"Bisogna investire sul dialogo, il convincimento, la persuasione ma se non bastano si può dire che il vaccino è prerequisito per svolgere le attività sanitarie. Se faccio il medico ho bisogno della la ...ABRUZZO – In Abruzzo si è registrata un’alta percentuale di Operatori Sanitari disposti a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Tuttavia, a livello nazionale, il Governo si interroga sulla possibil ...