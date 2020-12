Vaccino obbligatorio e "patentino" di immunità. Il governo pronto a tutto: "Niente escluso" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'obbligatorietà del Vaccino contro il Covid potrebbe essere “l' ultima carta” del governo, da usare in caso di riluttanza degli operatori sanitari e delle categorie a contatto diretto con il pubblico. La pensa così la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli: “Faremo delle scelte solo alla luce di come andrà la grande campagna di informazione. Alla fine non escludo la obbligatorietà”. Ancora più decisa la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa: “Nel servizio pubblico fare il Vaccino deve essere una precondizione necessaria. Non si può stare in una Rsa e mettere la salute degli ospiti a rischio”. Le Regioni, invece, chiedono che venga rilasciato un “patentino” di immunità, che permetterebbe l'accesso ai servizi, ma anche ai cinema e agli stadi. Intanto sale una pressione anche dal basso. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'obbligatorietà delcontro il Covid potrebbe essere “l' ultima carta” del, da usare in caso di riluttanza degli operatori sanitari e delle categorie a contatto diretto con il pubblico. La pensa così la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli: “Faremo delle scelte solo alla luce di come andrà la grande campagna di informazione. Alla fine non escludo la obbligatorietà”. Ancora più decisa la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa: “Nel servizio pubblico fare ildeve essere una precondizione necessaria. Non si può stare in una Rsa e mettere la salute degli ospiti a rischio”. Le Regioni, invece, chiedono che venga rilasciato un “” di, che permetterebbe l'accesso ai servizi, ma anche ai cinema e agli stadi. Intanto sale una pressione anche dal basso. ...

SkyTG24 : Il giurista Pietro #Ichino, sottolineando l’importanza della salvaguardia della salute di terzi anche sul posto di… - NicolaPorro : ?? #Arcuri in ritardo sul personale sanitario, il dibattito sulla sceneggiata di #Renzi, Wonder Woman batte Nolan. Q… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Zampa: “Sia obbligatorio per chi lavora nel pubblico”. Sileri: “Medici che rifiutano hanno sbag… - fiordisale : “La Carta tutela la vita: il vaccino può essere obbligatorio per legge” - ivanleonte : Se in Sicilia rendessero obbligatorio il vaccino per disoccupati, insegnanti emigrati al nord e forestali, arrivere… -

