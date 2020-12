Vaccino, Londra esulta: “Liberi in primavera”. Conte fa il menagramo: “D’estate ancora problemi” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In primavera la pandemia sarà un brutto ricordo. Ma solo in Gran Bretagna. In Italia, invece, in estate non ne saremo ancora fuori. Questo, almeno, è il quadro che si delinea ascoltando, da un lato, le parole del ministro della Salute britannico Matt Hancock e, dall’altro, quelle del premier italiano Giuseppe Conte, entrambi intervenuti nei rispettivi Paesi sul tema del Vaccino. Hancock: “Col Vaccino fuori dal Covid in primavera” “Il Regno Unito questa primavera sarà fuori dalla pandemia di coronavirus”, ha detto Hancock, facendo riferimento al via libera al Vaccino Astrazeneca, definito “una notizia fantastica per il mondo intero”. “La produzione di questo Vaccino costa relativamente poco, è relativamente facile da gestire e può ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Inla pandemia sarà un brutto ricordo. Ma solo in Gran Bretagna. In Italia, invece, in estate non ne saremofuori. Questo, almeno, è il quadro che si delinea ascoltando, da un lato, le parole del ministro della Salute britannico Matt Hancock e, dall’altro, quelle del premier italiano Giuseppe, entrambi intervenuti nei rispettivi Paesi sul tema del. Hancock: “Colfuori dal Covid in” “Il Regno Unito questasarà fuori dalla pandemia di coronavirus”, ha detto Hancock, facendo riferimento al via libera alAstrazeneca, definito “una notizia fantastica per il mondo intero”. “La produzione di questocosta relativamente poco, è relativamente facile da gestire e può ...

