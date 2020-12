Vaccino, ipotesi patente di immunità per viaggiare o andare in cinema e stadi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con il V-Day europeo del 27 dicembre, anche in Italia la campagna vaccinale contro il Covid è finalmente partita. Certo ancora sono arrivate poche dosi e dovremmo fare i conti con il virus ancora per parecchi mesi, considerando che l’obiettivo è arrivare all’immunità di gregge per l’autunno 2021. Come ormai abbiamo tutti imparato, per rendere efficace il Vaccino è necessario che la stragrande maggioranza della popolazione sia vaccinata, per raggiungere appunto la cosiddetta immunità di gregge. Eppure in questi primi giorni di campagna vaccinale, più di qualcuno, anche tra gli operatori sanitari, si è detto scettico. Un italiano su quattro, come vi abbiamo raccontato in questo sondaggio, non intende vaccinarsi. Un problema non da poco, considerando che il Vaccino anti-Covid non è obbligatorio. Come fare allora? Le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con il V-Day europeo del 27 dicembre, anche in Italia la campagna vaccinale contro il Covid è finalmente partita. Certo ancora sono arrivate poche dosi e dovremmo fare i conti con il virus ancora per parecchi mesi, considerando che l’obiettivo è arrivare all’di gregge per l’autunno 2021. Come ormai abbiamo tutti imparato, per rendere efficace ilè necessario che la stragrande maggioranza della popolazione sia vaccinata, per raggiungere appunto la cosiddettadi gregge. Eppure in questi primi giorni di campagna vaccinale, più di qualcuno, anche tra gli operatori sanitari, si è detto scettico. Un italiano su quattro, come vi abbiamo raccontato in questo sondaggio, non intende vaccinarsi. Un problema non da poco, considerando che ilanti-Covid non è obbligatorio. Come fare allora? Le ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino ipotesi Allarme Rsa, pochi operatori dicono sì al vaccino: le ipotesi allo studio per renderlo obbligatorio Il Sole 24 ORE Attacco hacker all’azienda di Pomezia che ha sviluppato il vaccino anti coronavirus di Oxford

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta su presunti attacchi hacker all’azienda Irbm di Pomezia, l’azienda che ha sviluppato il ...

Il maltempo blocca i vaccini. Arrivo in Italia solo stasera

4 ' di lettura. Il vaccino Pfizer per il Coronavirus sfrutta l’mRNA per produrre una riposta immunitaria nel corpo del ricevente. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del ...

