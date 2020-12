Vaccino e lavoro. Può arrivare il licenziamento per chi non lo fa? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il tema è quella più discusso in questi giorni: si può obbligare alla vaccinazione? Il posto di lavoro può essere a rischio per chi rifiuta il vaccino? La questione si è posta per medici, infermieri e operatori delle residenze per anziani. Vale però per tutti. Secondo il giulavorista Pietro Ichino «l’articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure…necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda». Quindi sì all’obbligo di vaccino. Dice la stessa cosa il magistrato Raffaele Guariniello citando però l’articolo 279 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro che impone al datore di lavoro di mettere a disposizione «vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il tema è quella più discusso in questi giorni: si può obbligare alla vaccinazione? Il posto di lavoro può essere a rischio per chi rifiuta il vaccino? La questione si è posta per medici, infermieri e operatori delle residenze per anziani. Vale però per tutti. Secondo il giulavorista Pietro Ichino «l’articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure…necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda». Quindi sì all’obbligo di vaccino. Dice la stessa cosa il magistrato Raffaele Guariniello citando però l’articolo 279 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro che impone al datore di lavoro di mettere a disposizione «vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico».

Abbiamo parlato con un docente di diritto del lavoro delle possibili conseguenze del rifiuto di fare il vaccino da parte di dipendenti pubblici e privati ...

Covid, i primi “immunizzati” sardi sono già al lavoro

CAGLIARI. Subito al lavoro il giorno dopo il vaccino. Silverio Piro, 71, infettivologo, era come al solito in reparto al Brotzu, o meglio nei reparti, visto che si occupa come consulente non solo di C ...

CAGLIARI. Subito al lavoro il giorno dopo il vaccino. Silverio Piro, 71, infettivologo, era come al solito in reparto al Brotzu, o meglio nei reparti, visto che si occupa come consulente non solo di C ...