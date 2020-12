Vaccino | dalla Germania lezione e non scandalo La Merkel ha solo detto | «Prima i tedeschi»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non tutti gli europeisti sono uguali. Prendiamo i: nella Ue ci stanno come topi nel formaggio. Praticamente è casa loro, tanto è vero che fanno come meglio gli pare. Prova ne sia la disinvoltura con cui il governo di Angelaha fatto il pieno di dosi extra dianti-Covid accompagnandolo con un marameo ai suoi partner. Tutti (Secolo compreso) a censurare con termini che spaziavano daa truffa passando per fregatura e oltre. Niente di tutto questo, purtroppo. Spiace ammetterlo, ma i crucchi hanno fatto le cose per bene. Basta leggere l’articolo 7 («Obbligo di non negoziare separatamente») del famoso accordo del 18 giugno per rendersene conto. Berlino non ha violato alcun accordo Vi si legge: «Firmando il presente accordo, gli Stati membri confermano la loro partecipazione alla procedura e ...