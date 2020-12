Vaccino Covid, Germania: accordo per dosi extra raggiunto a inizio Dicembre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Vaccino Covid, la Germania aveva già preso accordi per acquistare dosi extra già all’inizio di Dicembre come confermato da Bloomberg. Continua a fare discutere la notizia che la Germania ha deciso di acquistare trenta milioni di dosi in più di Vaccino contro il coronavirus, fuori dagli accordi europei. Una decisione che è stata vista come L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020), laaveva già preso accordi per acquistaregià all’dicome confermato da Bloomberg. Continua a fare discutere la notizia che laha deciso di acquistare trenta milioni diin più dicontro il coronavirus, fuori dagli accordi europei. Una decisione che è stata vista come L'articolo proviene da Inews.it.

