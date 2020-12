Vaccino Covid, con l’ordine extra delle dosi Pfizer la Germania ha violato le regole Ue? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) A 48 ore dall’avvio della campagna di vaccinazione in Germania, 42.000 persone hanno ricevuto la prima dose del Vaccino anti Covid di BioNTech-Pfizer. Lo ha annunciato il Robert Koch Institut, che da ora in avanti, oltre al numero dei nuovi contagi e decessi, comunicherà ogni giorno anche questo dato. Le seconde dosi inizieranno a essere somministrate tra circa 3 settimane. Mentre la Commissione europea annuncia un’opzione di acquisto di 100 milioni di nuove dosi del Vaccino BioNTech-Pfizer, non si placa la discussione sulla decisione del governo tedesco di opzionare 30 milioni di dosi extra dello stesso Vaccino. Dietro la decisione della Germania ci sarebbe la preoccupazione del ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) A 48 ore dall’avvio della campagna di vaccinazione in, 42.000 persone hanno ricevuto la prima dose delantidi BioNTech-. Lo ha annunciato il Robert Koch Institut, che da ora in avanti, oltre al numero dei nuovi contagi e decessi, comunicherà ogni giorno anche questo dato. Le secondeinizieranno a essere somministrate tra circa 3 settimane. Mentre la Commissione europea annuncia un’opzione di acquisto di 100 milioni di nuovedelBioNTech-, non si placa la discussione sulla decisione del governo tedesco di opzionare 30 milioni didello stesso. Dietro la decisione dellaci sarebbe la preoccupazione del ...

