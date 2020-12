Vaccino Covid, come saremo contattati e da chi? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) come saranno contattati i cittadini per fare il Vaccino? E’ questa la domanda che in tanti si pongono visto l’arrivo delle dosi anche in Italia. Si sa che i primi a cui è inoculato il Vaccino anti-Covid sono medici, infermieri e personale sanitario e delle rsa. Questo dovrebbe essere fino a marzo. Vaccino, come saranno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020)sarannoi cittadini per fare il? E’ questa la domanda che in tanti si pongono visto l’arrivo delle dosi anche in Italia. Si sa che i primi a cui è inoculato ilanti-sono medici, infermieri e personale sanitario e delle rsa. Questo dovrebbe essere fino a marzo.saranno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

