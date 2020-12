Vaccino Covid | come fare per richiederlo | il modulo di consenso da firmare | come ci si prenota Ecco tutto quello che c’è da sapere

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le prime dosi delPfizer-BioNtech sono arrivate anche in Italia e domenica 27 dicembre (data simbolica che resterà impressa nella mente di tutti) sono partite le somministrazioni. Sono stati già vaccinati 8.361 italiani, pari all’86% delle 9.750 dosi distribuite. Lo ha comunicato lo staff del Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, che ha anche dichiarato: “La campagna di vaccinazione di massa si intensificherà da domani (oggi, ndr), quando arriveranno in Italia 469.950 dosi diPfizer destinati ai siti di somministrazione”. Ma vediamorichiedere il, cosae qual è ilda. Leggi anche:Pomezia-Oxford approvato in Gran Bretagna. L’Italia deve ancora ...

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - Agenzia_Italia : Un'infermiera spagnola è risultata positiva al Covid a 24 ore dal vaccino - HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - josephselly : RT @marisaLaDestra: ??#IlTempo del #30dicembre.@Storace,chiarezza su obbligo #vaccino #covid Errori,pasticci,minacce. I veri #novax sono a #… - MaurizioTorchi2 : RT @benq_antonio: Infermiera spagnola positiva al #Covid 24 ore dopo il vaccino...poi giustamente qualche medico si fa qualche domanda prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

(Teleborsa) - Sempre più critica la situazione contagi in Gran Bretagna e Stati Uniti, mentre la Francia esclude un nuovo lockdown. In Brasile intanto il numero di positivi al Covid-19 ha superato i 7 ...Arrivano oggi in Italia i vaccini Pfizer per combattere il Covid, agli aeroporti di Malpensa e Ciampino. 94.770 le dosi oggi per la Lombardia ...