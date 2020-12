Vaccino Covid-19, da giovedì 31 dicembre tutti i dati sui vaccinati in tempo reale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ad oggi sono 9.803 gli italiani vaccinati con le dosi giunte il 27 dicembre nel 'Vaccine Day'. Lo rende noto il commissario straordinario, Domenico Arcuri. Si tratta di "oltre il 100% delle 9.750 dosi distribuite, in quanto, in alcune regioni, si è cominciata a somministrare anche la sesta dose per ogni fiala". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ad oggi sono 9.803 gli italianicon le dosi giunte il 27nel 'Vaccine Day'. Lo rende noto il commissario straordinario, Domenico Arcuri. Si tratta di "oltre il 100% delle 9.750 dosi distribuite, in quanto, in alcune regioni, si è cominciata a somministrare anche la sesta dose per ogni fiala". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino Covid, perché è bene parlare degli effetti collaterali La Repubblica Coronavirus, come mai posso essere positivo anche dopo la vaccinazione?

Anche se potrebbe sembrare strano, è possibile risultare positivi al Covid anche dopo aver fatto il vaccino. Come si spiega questa apparente anomalia?

