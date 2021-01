Vaccino Coronavirus | ecco priorità | dosi e prenotazioni regione per regione

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) In Puglia immunizzati subito anche dentisti e farmacisti, in Sicilia già censiti 350mila over 80 da vaccinare, in Molise criticità per reperire il personale

In Puglia immunizzati subito anche dentisti e farmacisti, in Sicilia già censiti 350mila over 80 da vaccinare, in Molise criticità per reperire il personale ...Covid in Italia: il virus ha ridotto sensibilmente il numero dei contagi di altre malattie. Fondamentali le misure di prevenzione in vigore ...