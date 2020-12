Vaccino, Boris Johnson: “In GB decine di milioni di dosi entro fine marzo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “decine di milioni di dosi di Vaccino verranno distribuite entro la fine di marzo. Stiamo smuovendo mari e monti per distribuirli il prima possibile“. Lo ha annunciato il premier britannico Boris Johnson durante una conferenza stampa in merito agli aggiornamenti sulla distribuzione del Vaccino anti-Covid in Gran Bretagna. “Il comitato scientifico ci ha assicurato che la prima dose di Vaccino protegge contro gli effetti peggiori del coronavirus e comincia a fare effetto in 4-5 settimane – ha aggiunto -. Quindi abbiamo deciso di somministrare la prima dose al maggior numero di persone possibile e poi la seconda dose dopo tre mesi“. Inoltre Johnson ha annunciato lo slittamento della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “dididiverranno distribuiteladi. Stiamo smuovendo mari e monti per distribuirli il prima possibile“. Lo ha annunciato il premier britannicodurante una conferenza stampa in merito agli aggiornamenti sulla distribuzione delanti-Covid in Gran Bretagna. “Il comitato scientifico ci ha assicurato che la prima dose diprotegge contro gli effetti peggiori del coronavirus e comincia a fare effetto in 4-5 settimane – ha aggiunto -. Quindi abbiamo deciso di somministrare la prima dose al maggior numero di persone possibile e poi la seconda dose dopo tre mesi“. Inoltreha annunciato lo slittamento della ...

GianMarcoMelosu : «Stiamo smuovendo mari e monti per distribuirli il prima possibile» , non l'ha detto Conte in #conferenzastampa di… - ArgoTone : RT @mariatrulli: @GiacomoGorini Buongiorno dottore perché Astrazeneca non ha ancora fatto domanda o non ha implementato i dati del vaccino… - mariatrulli : @GiacomoGorini Buongiorno dottore perché Astrazeneca non ha ancora fatto domanda o non ha implementato i dati del v… - twittingelenaa : “Boris Johnson con il vaccino sta giocando una partita politica”. Qui invece nessuno. #tagadala7 - Italy1Dr : così come 414 decessi in più entro 28 giorni da un test positivo. PRIMO MINISTRO DEL REGNO UNITO Il Primo Ministro… -