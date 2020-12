Vaccino: atterrati gli aerei con le dosi Pfizer. Inviate alle Regioni sotto scorta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) è atterrato all'aeroporto di Roma Ciampino, uno degli aerei della compagnia tedesca di spedizione Dhl, che trasporta una parte delle 470mila dosi del carico di vaccini Pfizer destinato all'Italia. Diversi furgoni partiranno ora scortati dalle forze dell'ordine nei vari territori. Un altro aereo è invece arrivato intorno alle 4 a Malpensa Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) è atterrato all'aeroporto di Roma Ciampino, uno deglidella compagnia tedesca di spedizione Dhl, che trasporta una parte delle 470miladel carico di vaccinidestinato all'Italia. Diversi furgoni partiranno orati dforze dell'ordine nei vari territori. Un altro aereo è invece arrivato intorno4 a Malpensa

varesenews : 94.770 dosi di vaccino Pfizer-Biontech atterrati stanotte a Malpensa - Open_gol : I primi aerei sono atterrati all'alba, gli altri stanno arrivando: sono in tutto nove i cargo con i vaccini Pfizer… - FirenzePost : Vaccino: atterrati gli aerei con le dosi Pfizer. Inviate alle Regioni sotto scorta - massimo49625849 : @GilettiMassimo Domanda: se il vaccino della Pfizer deve essere conservato a -80 gradi, come fanno a portare i cont… - massimo49625849 : @ArenaGiletti Domanda: se il vaccino della Pfizer deve essere conservato a -80 gradi, come fanno a portare i conten… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino atterrati Covid: vaccini Pfizer arrivati a Malpensa e a Ciampino - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus: carico vaccini arrivato nella notte a Malpensa

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Un carico di vaccini anti-Covid della Pfizer-Biontech è atterrato questa notte intorno all'1.30 all'aeroporto di Milano Malpensa con un aereo cargo Dhl Express. I furgonc ...

Terza ondata e vaccino, Bassetti è preoccupato: le sue parole

In Italia arrivano oggi le oltre 470mila dosi del vaccino Pfizer: uno dei sei aerei, infatti, è già atterrato intorno alle 4 a Malpensa e un ...

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Un carico di vaccini anti-Covid della Pfizer-Biontech è atterrato questa notte intorno all'1.30 all'aeroporto di Milano Malpensa con un aereo cargo Dhl Express. I furgonc ...In Italia arrivano oggi le oltre 470mila dosi del vaccino Pfizer: uno dei sei aerei, infatti, è già atterrato intorno alle 4 a Malpensa e un ...