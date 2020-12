Vaccino AstraZeneca, l'Ema ora analizza nuovi dati: «Valutazione in corso» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La strada del Vaccino di AstraZeneca si è allungata ma scorre. Ulteriori informazioni sul candidato Vaccino anti-Covid Oxford-AstraZeneca sono state ricevute dall'Agenzia europea per i... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La strada deldisi è allungata ma scorre. Ulteriori informazioni sul candidatoanti-Covid Oxford-sono state ricevute dall'Agenzia europea per i...

riotta : L'Ema frena sul vaccino AstraZeneca, su cui ha puntato l'Italia: 'Improbabile l'ok entro gennaio'. L'Ue annuncia ul… - ricpuglisi : Caro governo italiano (@GiuseppeConteIT, @robersperanza, @gualtierieurope, @elenabonetti, @TeresaBellanova,… - SkyTG24 : Il via libera al vaccino #AstraZeneca è arrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti san… - Agenzia_Ansa : AstraZeneca: dati del vaccino all'Ema per la richiesta di autorizzazione condizionata #ANSA - tempoweb : Caos sul #vaccino di #AstraZeneca. L'Ue chiede chiarimenti, in Usa slitta ad aprile #coronavirus #iltempoquotidiano… -