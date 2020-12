Vaccino AstraZeneca: l’azienda di Pomezia è sotto attacco hacker (Di mercoledì 30 dicembre 2020) l’azienda di Pomezia che sta collaborando con l’università di Oxford al Vaccino anti-Covid, è stata hackerata. I pm di Roma hanno avviato un’indagine dopo la denuncia presentata dalla Irbm di Pomezia. Dagli ultimi aggiornamenti l’azienda sta subendo attacchi hacker da alcune settimane, per un totale di 7 attacchi. Parliamo dell’azienda che sta collaborando per la commercializzazione del Vaccino da AstraZeneca. Attualmente è stato aperto, dal procuratore Angelantonio Racanelli, un procedimento per il reato di accesso abusivo al sistema informatico. Le indagini sono state delegate al Cnaipic, Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020)diche sta collaborando con l’università di Oxford alanti-Covid, è stataata. I pm di Roma hanno avviato un’indagine dopo la denuncia presentata dalla Irbm di. Dagli ultimi aggiornamentista subendo attacchida alcune settimane, per un totale di 7 attacchi. Parliamo delche sta collaborando per la commercializzazione delda. Attualmente è stato aperto, dal procuratore Angelantonio Racanelli, un procedimento per il reato di accesso abusivo al sistema informatico. Le indagini sono state delegate al Cnaipic, Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche. su Il Corriere della Città.

riotta : L'Ema frena sul vaccino AstraZeneca, su cui ha puntato l'Italia: 'Improbabile l'ok entro gennaio'. L'Ue annuncia ul… - SkyTG24 : Il via libera al vaccino #AstraZeneca è arrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti san… - lorepregliasco : Grande notizia dal Regno Unito: approvato il vaccino Oxford/AstraZeneca. Speriamo che l'EMA possa a sua volta appr… - flamods : RT @marcocanestrari: UK sta vaccinando a ritmi piuttosto alti (600.000 persone in 10 giorni circa). Grazie all'approvazione in emergenza de… - Mariang47614228 : RT @Gianmar26145917: Non so se gli Inglesi siano più imprudenti o se sia un'altra fregatura de #Leuropa ma la #GranBretagna ha appena appro… -