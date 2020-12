Vaccino AstraZeneca approvato in Gran Bretagna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Londra, 30 dic. (Adnkronos/Dpa) – Via libera nel Regno Unito al . La luce verde è arrivata dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Londra, 30 dic. (Adnkronos/Dpa) – Via libera nel Regno Unito al . La luce verde è arrivata dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

riotta : L'Ema frena sul vaccino AstraZeneca, su cui ha puntato l'Italia: 'Improbabile l'ok entro gennaio'. L'Ue annuncia ul… - SkyTG24 : Il via libera al vaccino #AstraZeneca è arrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti san… - lorepregliasco : Grande notizia dal Regno Unito: approvato il vaccino Oxford/AstraZeneca. Speriamo che l'EMA possa a sua volta appr… - Andrea40696359 : Io mi chiedo come sia possibile che in UK il vaccino di #AstraZeneca sia stato approvato e in Europa no ? Sarà mica… - SereJules : Lo prendo il vaccino della #PfizerBioNTech che non volete voi. E lo preferisco come funzionamento a quello di #AstraZeneca onestamente -