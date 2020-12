Vaccino, arriva anche negli ospedali dell’Asl Na2: da domani a Giugliano, Fratta e Pozzuoli (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono arrivate oggi 33mila fiale a Napoli destinate alla Campania e da domani inizieranno le somministrazioni anche sul personale sanitario dell’Asl Napoli 2 nord. Il camion di questa mattina contiene i cosiddetti pizza-box, cioè i contenitori con le fiale della Pfizer che saranno consegnate nei vari siti di somministrazione della regione. Vaccino a Giugliano, Fratta e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sonote oggi 33mila fiale a Napoli destinate alla Campania e dainizieranno le somministrazionisul personale sanitarioNapoli 2 nord. Il camion di questa mattina contiene i cosiddetti pizza-box, cioè i contenitori con le fiale della Pfizer che saranno consegnate nei vari siti di somministrazione della regione.e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

