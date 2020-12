Vaccino anti-Covid: perché bambini e adolescenti sono esclusi (e fino a quando) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “È il giorno che aspettavamo da tempo. La strada è ancora lunga, ma finalmente abbiamo il vaccino“. Con queste parole il Ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato l’inizio della campagna vaccinale anti-Covid inaugurata allo Spallanzani di Roma lo scorso 27 dicembre. Secondo le linee guida stabilite dal Piano strategico per la vaccinazione anti-COVID-19 in questa prima fase verranno distribuite circa 470mila dosi ogni settimana del vaccino Pfizer-Biontech, riservate a quelle che sono state ritenute le categorie più esposte, ovvero operatori sanitari e sociosanitari oltre che residenti e personale delle Rsa. La campagna proseguirà nei mesi successivi dando priorità ad anziani e persone con malattie croniche fino ad estendersi a tutta la popolazione. Con un’eccezione. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “È il giorno che aspettavamo da tempo. La strada è ancora lunga, ma finalmente abbiamo il vaccino“. Con queste parole il Ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato l’inizio della campagna vaccinale anti-Covid inaugurata allo Spallanzani di Roma lo scorso 27 dicembre. Secondo le linee guida stabilite dal Piano strategico per la vaccinazione anti-COVID-19 in questa prima fase verranno distribuite circa 470mila dosi ogni settimana del vaccino Pfizer-Biontech, riservate a quelle che sono state ritenute le categorie più esposte, ovvero operatori sanitari e sociosanitari oltre che residenti e personale delle Rsa. La campagna proseguirà nei mesi successivi dando priorità ad anziani e persone con malattie croniche fino ad estendersi a tutta la popolazione. Con un’eccezione.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti Quali rischi per il vaccino anti-Covid? Dalla gravidanza all’allergia, come essere sicuri la Repubblica L'Area vasta contro i medici: «Campagna di vaccinazioni Covid, critiche gratuite e frettolose»

FERMO «Non ha senso avviare la campagna di vaccinazione al Covid-19 con critiche gratuite. È importante evitare analisi e giudizi affrettati che potrebbero disorientare ...

La Germania usa i panzer contro il virus L’operazione Pfizer è come il nuovo blitz

La macchina per l’immunizzazione nazionale è partita veloce, scartando la Ue: domani le persone protette saranno 60mila. Ai cittadini tedeschi non basta però la scelta di aggirare l’accordo europeo: p ...

