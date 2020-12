Vaccino anti-Covid | nuova doccia fredda per AstraZeneca e per l’Italia Ema | «Per l’ok servono altri dati»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo la frenata di ieri, la strada delcontro il Coronavirus su cui più ha investito– Oxford-– resta complessa. L’Agenzia europea del farmaco spiega che «ulteriori informazioni scientifiche su questioni relative alla qualità, sicurezza ed efficacia del» Oxford-sono ritenute «necessarie per supportare il rigore richiesto per un’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio» in Ue «e ciò è stato richiesto all’azienda». «Possiamo confermare di aver presentato all’Agenzia europea dei medicinali Ema un pacchetto dicompleto per la richiesta di autorizzazione al mercato condizionata per il19», spiega nel tardo pomeriggio di oggi, 30 dicembre. L’azienda, spiega un portavoce, ...