Vaccino anti-Covid, il presidente della Consulta: 'L'obbligo non è incostituzionale ma serve una legge' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'La possibilità di trattamenti sanitari obbligatori è prevista dalla Costituzione ma richiede una legge'. Così Giancarlo Coraggio, presidente della Consulta sull'ipotesi di rendere obbligatorio il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'La possibilità di trattamenti sanitari obbligatori è prevista dalla Costituzione ma richiede una'. Così Giancarlo Coraggio,sull'ipotesi di rendere obbligatorio il ...

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - Agenzia_Ansa : #Germania, iniettate per errore 5 dosi di vaccino anti #Covid a otto sanitari. Quattro sono in osservazione in ospe… - GrendelFTMoor : RT @jimmomo: È stupefacente che si apra il dibattito sull'obbligo di vaccino anti-Covid, quando non siamo ancora in grado (e non lo saremo… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Vaccino anti-Covid, il presidente della Consulta: 'L'obbligo non è incostituzionale ma serve una legge' #GiancarloCor… -