Vaccino anti-covid | dagli stadi emiliani ai 65 hub tradizionali lombardi Così le Regioni arrivano alla fase uno della campagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il premio fantasia va senz’altro all’Emilia Romagna che per la primavaccinale contro ilha scelto i luoghi più vari:alle fiere, passando per le stazioni degli autobus e i piùospedali. Sulla carta, poi, ischierano ben 65 centri di raccolta e distribuzione del, ma senza un’organizzazione predefinita: la somministrazione che viene demandata allo stesso personale dei centri destinatari, in attesa degli uomini inviati dal commissario straordinario per la gestione dell’emergenza Coronavirus (leggi l’articolo sul Fatto Quotidiano). Il Piemonte dal canto suo si è affidatoProtezione civile per la distribuzione delnei luoghi ...