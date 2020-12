Vaccino anti-Covid, atterrati in 9 scali gli aerei della Dhl con le 470mila dosi del vaccino Pfizer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono arrivati in Italia gli aerei della Dhl con le 470mila dosi del vaccino Pfizer-Biontech. Gli aerei sono atterrati negli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Ancona Falconara, Bologna, Roma Ciampino, Napoli, Pisa e Venezia ed a breve anche a Bari. Dagli scali partiranno scortati i furgoni con i cosiddetti pizza-box, i contenitori con le fiale che saranno consegnate nei 203 siti di somministrazione delle varie Regioni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono arrivati in Italia gliDhl con ledel-Biontech. Glisononegli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Ancona Falconara, Bologna, Roma Ciampino, Napoli, Pisa e Venezia ed a breve anche a Bari. Daglipartiranno scortati i furgoni con i cosiddetti pizza-box, i contenitori con le fiale che saranno consegnate nei 203 siti di somministrazione delle varie Regioni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - Agenzia_Ansa : #Germania, iniettate per errore 5 dosi di vaccino anti #Covid a otto sanitari. Quattro sono in osservazione in ospe… - Noovyis : (Vaccino anti-Covid, atterrati in 9 scali gli aerei della Dhl con le 470mila dosi del vaccino Pfizer) Playhitmusic… - Tanino98690526 : @storie_italiane @zaiapresidente @eleonoradaniele Voi #storieitaliane volete l'obbligo del vaccino anti covid, siet… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti Quali rischi per il vaccino anti-Covid? Dalla gravidanza all’allergia, come essere sicuri la Repubblica