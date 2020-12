Vaccino anti Covid-19 | quello che c’è da sapere su calendario | priorità e rischi

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il tanto attesocontro il-19 è finalmente arrivato. Il 27 dicembre le prime fiale del farmaco sviluppato da Pfizer-BioNTech e autorizzato dalla Commissione europea su raccomandazione dell’EMA, l’Agenzia europea del farmaco, sono state distribuite nei Paesi dell’Unione europea, Italia compresa, per quella che il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha definito una giornata “simbolica”. Ora che ilè arrivato, però, sono tante le domande che la gente si pone sui tempi e i modi con cui verrà gestito il piano vaccinale. Cerchiamo di fare chiarezza grazie alle informazioni pubblicate sul sito del Ministero della Salute e sudell’AIFA. CATEGORIE PRIORITARIE Chi farà per primo il? Nella fase iniziale, che durerà circa tre mesi, le categorie di persone ...

MinisteroSalute : ?Quali sono le prime categorie a ricevere il vaccino anti-#covid19? 1??Operatori sanitari e sociosanitari; 2??Resi… - HuffPostItalia : La Spagna terrà un registro con i nomi di chi rifiuta il vaccino anti covid - istsupsan : ?? #VACCINO ANTI-#COVID19: LE FAQ ISS Le domande più frequenti, le risposte dei nostri ricercatori. ?? Il vaccino c… - mattucel : RT @amodeomatrix: L’Agenzia del Farmaco non conosce nulla del vaccino anti Covid che stanno iniettando. Ecco le prove. - carminesantoro : RT @MicheTiraboschi: Obbligare i dipendenti a vaccinarsi? Se ne parla da qualche giorno. Orgoglioso del @bollettinoADAPT che offre sempre u… -

Sul vaccino «non ci sarà vincolo di obbligatorietà» ma, al vaglio del governo, ci sono proposte per «una maggiore mobilità» per chi sceglie ...Confidare nella ragionevolezza non è sempre la scelta vincente, talvolta bisogna agire con decisione per salvaguardare la salute pubblica. Altrimenti rischieremo di non raggiungere la cosiddetta immun ...