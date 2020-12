Vaccino, a Napoli arrivate 33mila fiale: furgone scortato dai Carabinieri. Video (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Napoli. Le altre 33mila dosi di Vaccino anti-covid destinate alla Regione Campania sono finalmente arrivate a Napoli. Vaccino, a Napoli arrivate 33mila fiale: furgone scortato dai Carabinieri Alle 10 e 30 è partito il furgone da Capodichino, scortato da diverse gazzelle dei Carabinieri. Il camion contiene i cosiddetti pizza-box, cioè i contenitori con le fiale della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020). Le altredosi dianti-covid destinate alla Regione Campania sono finalmente, adaiAlle 10 e 30 è partito ilda Capodichino,da diverse gazzelle dei. Il camion contiene i cosiddetti pizza-box, cioè i contenitori con ledella L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

