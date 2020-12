Vaccini Pfizer arrivati a Malpensa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dopo lo slittamento causa maltempo, è arrivato intorno alle 4 a Malpensa il primo dei sei aerei che oggi portano in Italia la fornitura settimanale di 470mila dosi. Il carico è stato poi portato fuori con mezzi Dhl scortati da Guardia di Finanza e Polizia. Sono 94.770, ha spiegato ieri l’assessore al Welfare Gallera, le dosi oggi destinate alla Lombardia. Intanto, nelle 21 regioni e province autonome dove la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid ha inviato domenica 27 dicembre i Vaccini consegnati all’Italia dalla Pfizer sono stati già vaccinati 8.361 italiani, pari all’86% delle 9.750 dosi distribuite. Lo comunica lo staff del Commissario per l’Emergenza Covid, Domenico Arcuri sottolineando che “la campagna di vaccinazione di massa si intensificherà a partire da oggi, mercoledì 30 dicembre, quando ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dopo lo slittamento causa maltempo, è arrivato intorno alle 4 ail primo dei sei aerei che oggi portano in Italia la fornitura settimanale di 470mila dosi. Il carico è stato poi portato fuori con mezzi Dhl scortati da Guardia di Finanza e Polizia. Sono 94.770, ha spiegato ieri l’assessore al Welfare Gallera, le dosi oggi destinate alla Lombardia. Intanto, nelle 21 regioni e province autonome dove la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid ha inviato domenica 27 dicembre iconsegnati all’Italia dallasono stati già vaccinati 8.361 italiani, pari all’86% delle 9.750 dosi distribuite. Lo comunica lo staff del Commissario per l’Emergenza Covid, Domenico Arcuri sottolineando che “la campagna di vaccinazione di massa si intensificherà a partire da oggi, mercoledì 30 dicembre, quando ...

