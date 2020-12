Vaccini | Peri ex Shin Bet spiega il modello Israele E il ruolo dell’intelligence

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non hanno le primule e neppure l’app Immuni, ma hanno già un piede fuori dalla pandemia. Il successo degli israeliani contro il coronavirus è nei numeri. In meno di dieci giorni a mezzo milione di cittadini è stato iniettato uno dei duecomprati in dosi bibliche dal governo dalle americane Pfizer e Moderna. Un israeliano su venti, oggi, è pronto a cestinare la mascherina. Complice un sistema di coordinamento fra governo, privati, ricerca che funziona ovunque, dalla cyber-security alla medicina. E di due agenzie di intelligence, il Mossad (Esteri) e loBet (Interno), che hanno più strumenti e manovra di un super ministero. “Abbiamo tracciato il virus fin dall’inizio, poi coordinato i rifornimenti”, racconta a Formiche.net Yaakov, ex capo delle spie israeliane delloBet, che ha diretto dal 1988 al ...