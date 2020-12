Vaccini, per l’Italia 13,5 milioni di dosi in più Sul caso tedesco interviene l’Europa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo che la Germania ha acquistato 30 milioni di dosi del vaccino anti-Covid Pfizer—BioNTech, gli Stati della Ue hanno protestato con Bruxelles. La presidente della commissione von der Leyen: per tutta Europa altri 100 milioni di fiale Leggi su corriere (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo che la Germania ha acquistato 30didel vaccino anti-Covid Pfizer—BioNTech, gli Stati della Ue hanno protestato con Bruxelles. La presidente della commissione von der Leyen: per tutta Europa altri 100di fiale

Rinaldi_euro : Riassumendo di vaccini ne sono stati per ora consegnati: -GERMANIA 150.000 -FRANCIA 19.000 -ITALIA 9.750. Inoltre l… - stanzaselvaggia : Se oggi il mondo stesse combattendo contro una malattia letale sia per i vecchi che per i bambini, stareste battend… - lorepregliasco : Come sottolineato già da molti, mi sembra importante chiedere che le autorità italiane (ministero Salute? ISS? comm… - elivito : RT @Corriere: Vaccini, sugli acquisti tedeschi interviene l’Ue. Per l’Italia in arrivo 13,5 milioni di dosi in più - LivraghiAlberto : RT @chetempochefa: “Appena sarà possibile mi vaccinerò. È una scelta che avrei fatto in qualunque momento della mia vita. Ho sempre fatto v… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini per Coronavirus, ecco tappe e numeri della vaccinazione in Italia fino a settembre. In arrivo le prime ... Il Sole 24 ORE Vaccino, altre 1950 dosi oggi in arrivo

Da Falconara, saranno dirottate a Fossombrone per essere poi smistate agli ospedali di Urbino, Marche Nord e alle Rsa ...

Già vaccinati più di 8 mila italiani

ROMA (ITALPRESS) – Nelle 21 regioni e province autonome dove la struttura del commissario straordinario per l’emergenza Covid ha inviato domenica 27 dicembre i vaccini consegnati all’Italia dalla Pfiz ...

Da Falconara, saranno dirottate a Fossombrone per essere poi smistate agli ospedali di Urbino, Marche Nord e alle Rsa ...ROMA (ITALPRESS) – Nelle 21 regioni e province autonome dove la struttura del commissario straordinario per l’emergenza Covid ha inviato domenica 27 dicembre i vaccini consegnati all’Italia dalla Pfiz ...