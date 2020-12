Vaccini anticovid, si parte da Villa Sant'Angela (Di mercoledì 30 dicembre 2020) LIVORNO - Oltre 32mila dosi di vaccino Pfizer contro il Covid-19 sono arrivate alle 8 di questa mattina all 'aeroporto di Pisa per essere distribuite tra le Rsa toscane dove, da oggi pomeriggio, ... Leggi su gazzettadilivorno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) LIVORNO - Oltre 32mila dosi di vaccino Pfizer contro il Covid-19 sono arrivate alle 8 di questa mattina all 'aeroporto di Pisa per essere distribuite tra le Rsa toscane dove, da oggi pomeriggio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anticovid Vaccini coronavirus, arrivato in Italia il 75% delle dosi. L'altro 25% atteso per domani La Repubblica Cosa ha detto Giuseppe Conte sul piano vaccinale italiano

Durante la sua conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato le priorità e le tempistiche del piano vaccinale anti Covid-19 in Italia per il 2021 ...

Influenza, vaccino spray di AstraZeneca: 66mila dosi in Campania

Arriva in Campania il vaccino anti-influenzale spray rivolto soprattutto a bimbi e ragazzi fino a 18 anni, per vaccinarsi contro l’influenza ...

