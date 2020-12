Vaccini anti-Covid nella Asl Roma 6: la prima dose a un’infermiera di Pomezia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un’emozione così grande da togliere il fiato, applausi e qualche lacrima di commozione hanno accompagnato il V-day della Asl Roma 6 andato in scena all’ospedale dei Castelli. La prima a ricevere una dose di vaccino Pfizer l’infermiera Daniela Delicati, in servizio presso il centro vaccinale di Pomezia, insieme al Direttore del Distretto 2, Pierluigi Vassallo. La prima vaccinata a Pomezia è l’infermiera Daniela Delicati “Finalmente è arrivato il giorno per combattere questo virus – ha commentato Daniela – e spero che tanti colleghi come me si sottopongano volontariamente al vaccino perché è un atto che dobbiamo a noi stessi, ai nostri familiari e ai nostri pazienti”. “Emozionato? Certamente – continua il dott. Vassallo – perché sono stato tra i primi ad essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un’emozione così grande da togliere il fiato, applausi e qualche lacrima di commozione hanno accompagnato il V-day della Asl6 andato in scena all’ospedale dei Castelli. Laa ricevere unadi vaccino Pfizer l’infermiera Daniela Delicati, in servizio presso il centro vaccinale di, insieme al Direttore del Distretto 2, Pierluigi Vassallo. Lavaccinata aè l’infermiera Daniela Delicati “Finalmente è arrivato il giorno per combattere questo virus – ha commentato Daniela – e spero che tcolleghi come me si sottopongano volontariamente al vaccino perché è un atto che dobbiamo a noi stessi, ai nostri familiari e ai nostri pazienti”. “Emozionato? Certamente – continua il dott. Vassallo – perché sono stato tra i primi ad essere ...

emmabonino : Dopo l’avvio della vaccinazione anti-Covid occorre evitare gli stessi ritardi e inefficienze della prima e seconda… - Open_gol : Analizziamo le dichiarazioni di Sara Cunial alla Camera sui vaccini e la Covid19 #Coronavirusfacts - istsupsan : ??Il #vaccino è inutile perché non uccide il virus e non ferma l’epidemia. I #vaccini costano tanto, potranno vaccin… - Linvitata : RT @PaoloLeChat: Parlo per la Lombardia, altre regioni non so Quando leggete che 8 su 10 nelle case di riposo sono anti vaccino e rispondet… - ComuneVillorba : RT @zaiapresidente: ?????? VACCINI ANTI COVID, ECCO COME PROCEDEREMO A PARTIRE DA DOMANI: 186.225 ATTESI IN VENETO ENTRO IL 25 GENNAIO. ?????? ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti Vaccini anti-Covid: il piano della Lombardia IL GIORNO I refrigeratori italiani destinati a Israele

Esclusa da Arcuri nella fase uno, la catena del freddo di Casale Monferrato agirà a Tel Aviv. In attesa di una chiamata dall’Italia conserveranno lì il vaccino anti-Covid ...

Polemiche sull'obbligatorietà del vaccino

Vaccino anti Covid obbligatorio in Italia sì, no o solo per alcune categorie? Si apre il dibattito e intanto a medico negazionista Asl TO4 taglia lo stipendio.

Esclusa da Arcuri nella fase uno, la catena del freddo di Casale Monferrato agirà a Tel Aviv. In attesa di una chiamata dall’Italia conserveranno lì il vaccino anti-Covid ...Vaccino anti Covid obbligatorio in Italia sì, no o solo per alcune categorie? Si apre il dibattito e intanto a medico negazionista Asl TO4 taglia lo stipendio.