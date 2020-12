Vaccinazione Covid nella "fase operativa": in arrivo oltre 94mila dosi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 29 dicembre 2020 - Domani "arriveranno in Lombardia 94.770 dosi di vaccino Anti-Covid, che verranno immediatamente distribuite nei centri HUB. Si prevede di iniziare le somministrazioni a ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 29 dicembre 2020 - Domani "arriveranno in Lombardia 94.770di vaccino Anti-, che verranno immediatamente distribuite nei centri HUB. Si prevede di iniziare le somministrazioni a ...

