Usa, Trump accusa gli Stati per lentezza nelle vaccinazioni anti-Covid (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente Usa, Donald Trump, ha accusa gli Stati di essere lenti nella distribuzione del vaccino anti-Covid. 'Muovetevi', ha scritto il tycoon su Twitter. Secondo i Centers for Disease Control and ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente Usa, Donald, haglidi essere lenti nella distribuzione del vaccino. 'Muovetevi', ha scritto il tycoon su Twitter. Secondo i Centers for Disease Control and ...

