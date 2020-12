Usa | deputato neoeletto muore di Covid | aveva 41 anni

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) E' morto martedì notte per complicazioni legate al-19 Luke Letlow ,repubblicano eletto in Louisiana il 3 novembre scorso alla Camera degli Stati Uniti .41. Si tratta del ...

Il Senato argentino ha approvato ola legge sull'interruzione della gravidanza con 38 voti a favore e 29 contro. Decisione storica, che colloca il paese tra i pochi in Sudamerica dove l'aborto è legale ...