Uomini e Donne in lutto, Gianni Sperti annuncia la grave perdita: "Ciao papà…" (FOTO) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È venuto a mancare il papà di Gianni Sperti Qualche ora fa Gianni Sperti ha subìto un grave lutto. Ad annunciarlo è stato lo stesso opinionista di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Purtroppo il collega di Tina Cipollari piange la morte del padre. L'ex ballerino di Amici e Buona Domenica ha dato la triste notizia, attraverso il suo profilo Instagram, seguita da un milione di follower. Infatti, l'ex marito di Paola Barale ha condiviso un post su uno sfondo nero con la seguente scritta: "Ciao papà…". Due sole parole che trasmettono tutta la sofferenza che Sperti prova in questo momento. Ricordiamo, che perduta stessa ammissione lui era molto legato al genitore.

